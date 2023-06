Lo logró... Confirma Netflix segunda temporada de ‘Besos, Kitty’

“Sabíamos que el destino de Kitty no podía quedarse así, por eso la segunda temporada de ‘Besos, Kitty’ está confirmada”, escribió desde la cuenta oficial de Netflix en Latinoamérica la noticia.

KPOP Y BESOS

Por si no la has visto la serie spinoff pertenecen a las populares películas de la franquicia ‘A Todos los Chicos de los que me Enamoré’, la cual se basa en una trilogía de libros de Jenny Han.

Precisamente la autora del libro participó en la serie como showrunner de lado de Sascha Rothchild productor de los filmes llevados a Netflix.

Si algo tenía de ventaja esta historia que le valió estar en 90 países en el Top 10 de Netflix, incluidos México son sus ambientaciones en Seúl, la música de estrellas del Kpop BLACKPINK, BTS, SEVENTEEN, TWICEo Stray Kids.