¡No, con Pedro Pascal, no! Detienen ‘The Last of Us 2’ por huelga de escritores

Es así como este viernes Variety confirmó el nombre de otra serie que detuvo su proceso para la segunda temporada: ‘The Last Of Us’, la cual significó un fuerte acierto económico, de contenido y propagandístico para HBO Max.

DOLOR, RECLAMO Y SIN SALIDA

Los preparativos para el casting de la segunda temporada de la exitosa serie de HBO habían estado en marcha hasta principios de esta semana cuando se suspendió, según una persona con conocimiento de la producción.

Varias fuentes dicen que el equipo de casting les pedía a los actores que leyeran lados tomados directamente de ‘The Last of Us Part II’, el videojuego en el que se basará la segunda temporada, debido al hecho de que hay no hay guiones para la temporada 2 en este momento.