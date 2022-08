Nueva temporada de ‘El retador’ será mas divertida y contará con Alicia Villarreal, Lupillo Rivera y Fonseca

En esta nueva temporada de “ El Retador ” el desempeño de la cantante no solamente será juzgado por el público, sino por sus semejantes al tener como jueces a Villarreal, Rivera y Fonseca .

“ ¿Por qué no voy a ser la “tablita” para que alguien dé ese paso?, me encantaría irme y dejar aquí al nuevo José José, al nuevo Marco Antonio Muñiz o al nuevo Juan Gabriel ”, comentó Dulce.

“Como jueces nos vamos a preparar para tener ese nivel que se va a tener aquí, pero vamos a sentir quién bailó hermoso, tal vez no somos expertos pero hemos bailado y en la comedia obviamente si te hace reír es muy bueno”, explicó Villarreal.

En tanto Lupillo aseveró que la terna a la que más le teme es a la de calificar el baile, ya que confesó que tiene talento para dicha disciplina.

“Un maestro me pidió que no lo recomendara para que no dijera que fui su alumno”, comentó entre risas. “La interpretación, las ganas que tengan de ganar y de entregarse al 100 % en el escenario”, añadió.