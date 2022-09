Paty Cantú debuta como presentadora en ‘Iron Chef: México’

“Yo soy amante de la comida, de toda la vida he sido tragona ... Mis amigos confían que yo escoja el lugar y escoja la comida”, comentó Cantú sobre la edición mexicana del concurso de cocina estrenada recientemente en Netflix de la que es presentadora junto con el chef Poncho Cadena. “Sí soy foodie, sé mucho, pero no sé todo y eso podría ser una representación más genuina del público que está viendo el programa”, añadió la cantante.

Al viajar por sus conciertos, la intérprete de “Clavo que saca otro clavo”, “Suerte” y “Afortunadamente no eres tú”, manifestó que le gusta comer mucho e ir a todo tipo de lugares, no sólo a los restaurantes más turísticos o finos. “Parte de cómo conocer una cultura es a través de la gastronomía”, acentuó.

“Me gusta comer, también sé improvisar cositas, pero que (cocinar) sea mi especialidad no”, asefuró Cantú. “Creo que donde se nota es en el desastre que hago en la cocina, soy esa persona que ensucia no sé cuántos platos, se le caen cosas y tiene harina en la cara si está horneando”, añadió.

Por su parte, el presidente de Iron Chef, el actor estadounidense Mark Dacascos, tiene una participación en el primer capítulo, sin embargo deja como encargado a su “sobrino” interpretado por el actor mexicano Salvador Lam Chang.

