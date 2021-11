¡Sex and the City está de regreso! ‘And Just Like That’ estrenará el 9 de diciembre en HBO Max

El día de ayer, HBO Max nos regaló el primer tráiler de una de las series más esperadas por los fanáticos, y para nuestra buena suerte, nos enteramos de que no tendremos que esperar más. “Sex and the City” vuele a las pantallas este 9 de diciembre bajo el nombre de “And Just Like That”, la serie constará de 10 capítulos y será trasmitida por HBO Max.