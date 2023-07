‘Trafican’ con arte Ximena Romo y Maxi Iglesias en nueva serie de VIX

En la época de las apuestas de contenido, cada plataforma de streaming echa la casa por la ventana. En este caso, VIX Premium se une y este sábado 7 de julio llegará a las pantallas ‘Los Artistas: Primeros Trazos’, un show producido por la plataforma y grabado en España, México y Estados Unidos. La historia tiene como protagonistas a dos de los talentos más reconocidos en series y películas de habla hispana: Ximena Romo y Maxi Iglesias, quienes dan vida a ‘Cata’ y ‘Yago’, respectivamente en la serie de VIX. “La verdad, tenemos suerte de trabajar en lo que trabajamos, sino además también poder promocionar”, dijo Maxi en los primeros instantes de la entrevista con VMÁS.

EL ESTRENO A LA VUELTA DE LA ESQUINA Los protagonistas dan vida a dos estafadores, uno de ellos experto en arte y otro con la misión de obtener ventaja de las personas que desconocen precisamente la historia y la realidad detrás de las obras. “Ya estamos a nada, es un sueño hecho realidad”, dijo el actor de origen español. Mientras tanto, Romo, quien comenzó su carrera en telenovelas mexicanas, expresó que desea ver la serie al mismo tiempo que el público. “Maxi ya vio los 10 capítulos, yo solamente he visto uno, así que también quiero que salga para ver cómo se desarrolla la serie.” ¿QUÉ LES GUSTÓ DE ESTE PROYECTO PARA PARTICIPAR? MAXI: Al final hay una serie de apuestas y series en plataformas. Centrándonos en VIX, que es la que ha confiado en ‘Los Artistas...’, aparte de que la creadora es María Dueñas y tiene un acuerdo con ella para el desarrollo de series, que ya tiene dos por ahí. El caso es que creo que es un producto distinto, yo como espectador, lo que he visto en VIX y lo que se está armando de ficción, no hay nada que tenga para empezar este tema principal es el arte y luego que tenga este frenesí, tiene esta actividad tan frenética, tan llena de incertidumbre sobre lo que va a pasar, un poco de intriga, de tener un riesgo alto. No he visto nada por el estilo.

¿QUÉ REPRESENTA ESTE RETO PARA TU CARRERA? XIMENA: En realidad, lo interesante es ver cómo se enfrentan a obstáculos y tienen que encontrar soluciones rápidas para resolver los problemas y lograr que las personas quieran comprarles obras de arte falsas a precios muy altos. Además, a medida que avanza la serie, los personajes comienzan a ser otras personas dentro del mismo personaje, a pretender ser otras personas. Así que me tocó interpretar diferentes acentos, en algún momento hice de una gringa, me aventuré a hacer un poco de castellano y también tuve que construir un poco de esos personajes, ver cómo podía disfrazarme y lucir diferente con el pelo, el maquillaje y el vestuario. Todo eso fue un reto que disfruté muchísimo, fue muy divertido. Precisamente, como es una serie que Maxi Iglesias ya pudo ver, confirmó que la interpretación de Ximena, más allá de haber trabajado junto a ella en la pantalla, es de un personaje divertido. “Es muy divertida, no solo teniéndola como compañera sino también como espectador, una vez que he visto cómo ha quedado, está muy divertida”, aseguró el actor español. De hecho, es el segundo proyecto en el que Iglesias tiene un papel principal para el público de VIX. “Es un orgullo y una responsabilidad, primero que cuenten conmigo y es una responsabilidad tener el nivel y también no defraudar en ese sentido, es un privilegio que cuenten contigo y eso de verdad me da mucho gusto”, explicó el actor.

¿LES GUSTARÍA TRABAJAR EN OTRA TEMPORADA? XIMENA: Claro, a mí me encantaría porque no solo disfruté mucho haciendo la serie, sino que da para mucho más. Los personajes, las situaciones, creo que tienen mucho potencial y también, sin hacer spoilers, termina en un punto en el que siento que da para más. MAXI: Tienes dos opciones, amar a los personajes o que te caigan muy mal y en cualquiera de las dos opciones creo que quieres seguir viendo qué les sucede. Al final, vemos a personajes vulnerables de verdad, necesitados, frágiles en algún momento, que están resolviendo una o varias situaciones complicadas o al final empatizas. No digo que estemos diciendo que hay que estafar, no es eso, es un debate constante entre los personajes sobre si están haciendo lo correcto y si deberían parar. Más allá de eso, creo que son dos personas de buen corazón y que deben salir adelante, y eso no significa justificar lo que hacen, sino que no tienen malas intenciones a nivel humano.

PARA TODOS Cuando se les pidió a los protagonistas que el público de Saltillo disfrutara de la serie, no dudaron en ofrecer un contenido novedoso. “Este próximo 7 de julio, los invitamos a que no se pierdan esta serie que es para toda la familia, muy entretenida, que tiene de todo, es muy ágil, tiene dramas, suspenso, acción, también es una serie muy ligera con toques de comedia y un poco de romance aquí y allá. Pero creo que es algo que les va a gustar muchísimo”, dijo Ximena.