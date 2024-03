¡Ya estrenó en Universal+! Retrata la serie ‘Señorita 89’ el contraste entre el empoderamiento femenino y los concursos de belleza

Ante esto, Bernal comenta que para él fue importante interiorizar la psicología del personaje para llegar a “comprenderlo, pero no juzgarlo”, ya que los valores y el pensamiento de ‘Raúl’ no se adaptan a la sociedad actual.

¿UN CHOQUE GENERACIONAL?

Esta ocasión también supuso un replanteamiento a las vivencias de ambos actores, ya que López rememoraría que su primer acercamiento a este “mundo” se dio en su infancia, memoria que aprovechó para ejemplificar el cambio en la sociedad mexicana y en su pensamiento.

“Ahora yo también me pregunto ‘¿Por qué veía yo esos programas?’ [...] Y por supuesto yo, lo digo como mujer, yo no encajaba en esos parámetros de belleza ni de aspiraciones. Creo que por eso me encantaba verlos. Porque no encajas. Pero era parte de mi infancia”, expresó.