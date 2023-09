¡Shakira belicona! Estrenará colombiana canción con Fuerza Regida

Este en definitiva es el año del renacimiento artístico de Shakira . Apenas hace unos días recibió en New Jersey el Video Vanguard Award de MTV como reconocimiento a su carrera y legado musical tras meses de éxitos en las plataformas musicales con su ‘BZRP Music Session #53′, Acróstico y TQG con Karol G.

Fue en una entrevista con ET que Shakira adelantó el estreno de la canción junto a uno de los grupos más populare s del momento por ser de los corridos tumbados.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA CANCIÓN DE SHAKIRA?

Como ella misma lo tuiteó en sus redes sociales y lo dijo en la entrevista será el 20 de septiembre que se conozca esta nueva faceta musical de Shakira, quien precisamente se caracteriza por ser una de las mejores exponentes en español que explora y conquista géneros.

Entre las muchas colaboraciones de su carrera explorando otros ritmos se encuentra ‘Beautiful Liar’ con Beyoncé, ‘Deja Vu’ con Prince Royce, ‘Chantaje’ con Maluma, ‘Can’t Remember to Forget You’ junto a Rihanna y obvio ‘BZRP Music Session #53’ con Bizarrap.