‘Si hay algo que quise hacer en mi vida, es hacer cine’: Glen Powell estrena Hit Man en Netflix

Aunque en Estados Unidos ya conocían a Glen Powell por la serie ‘Scream Queens’, la fama voló literalmente por los aires cuando acompañó a Tom Cruise y Miles Teller en la superproducción de ‘Top Gun Maverick ‘. Y mientras confirmaron un tercer episodio de la historia, después de haber recaudado más de 200 millones de dólares con la comedia romántica ‘Anyone But You’, espera el estreno de la superproducción ‘Twisters’. Pero antes, llega con la producción de Netflix ‘Hit Man’, justo cuando también lo reconocieron en Texas, imprimiendo su nombre en el Paseo de la Fama de la ciudad que lo vio nacer. ¿A nivel personal, notas el crecimiento profesional y la fama de protagonizar tres producciones de cine diferentes en un mismo año? “Ir al cine siempre fue la salida preferida en mi familia. Cuando las luces se apagan, se siente lo mismo hoy, cuando te ves con el de al lado con una mirada de anticipación donde sabes que puede pasar cualquier cosa. Y si hay algo que quise hacer en mi vida, es hacer cine. Yo empecé en este trabajo cuando apenas tenía 10 años y recién ahora después de los 30, parece ser que me va bastante bien”. ¿Y en ese sentido qué importancia le das a los premios como ver tu nombre en el Paseo de la Fama de Texas? “Es un orgullo... Me acuerdo cuando me iban a dar el premio Cinemacon en Las Vegas como la Estrella del Mañana, justo había estallado la pandemia del COVID y tuve que esperar dos años para que me lo entregaran. Me acuerdo que pedí que al menos me dieran el trofeo, pero me dijeron que no. Así que técnicamente, fui la La Estrella del Mañana, dos años antes, aunque que realmente fui la Estrella del Ayer (Risas). Pero hablando en serio, es siempre un honor ser reconocido por mi trabajo”.

¿Te das cuenta que ‘Top Gun Maverick’ fue justamente la película que consiguió que la gente volviera a una sala de cine, después de haberse acostumbrado tanto al streaming durante la pandemia? “Era hora de volver al cine. ‘Top Gun Maverick’ había que verla en cine. Es una producción que tardó diez años en estrenarse y siempre contó con todos los factores para verla en el cine. Era una experiencia para compartir”. “Tengo un buen sistema de apoyo en casa. Y cualquiera que me conoce, tiene que saber que amo tres cosas: mi familia, mis amigos y el cine. Pero nada mantiene más los pies sobre la tierra que una producción de bajo presupuesto y una agenda apretada como tuvimos con ‘Hit Man’. Y estoy orgulloso de haber podido filmarla en forma independiente, para lograr el cine que queríamos hacer, algo original que no figure en ningún género. No entra en ninguna caja, en un lugar como Texas donde se siente que marchas al compas de tu propio tambor, confiando en mis propios instintos”. Tal cual como él mismo explica, es muy difícil definir el género de ‘Hit Man’. Podríamos decir que es una comedia, pero también es un thriller y hasta una historia romántica donde Glen Powell se luce interpretando un falso asesino a sueldo que en cierta forma también es un actor, transformándose físicamente, para aparentar ser otra persona. Y en el lado romántico también nos llega al corazón, porque lo acompaña nada menos que Adria Arjona, la mismísima hija del cantante Ricardo Arjona que además es la actual pareja de Jason Mamoa (sí, sí, es por ella que se puede ver a Aquaman tomando mate por Instagram)

¿Qué nos puedes contar sobre la hija de Ricardo Arjona, Adria, que interpreta la mujer fatal en ‘Hit Man’? “Ella era bastante importante porque al no seguir ningún género en particular, tratamos de buscar la expectativa del romance. Su personaje en particular podía tomar dos caminos, buscando lo esperado, con el camino fácil, hasta que llegó Adria y en los ensayos nos dimos cuenta lo inteligente que es. Ella le agregó todo el misterio a la historia, con tanta humanidad y autenticidad en cada momento que aparece. Y lo mejor es que fue ella quien trajo las buenas ideas”. ¿Es verdad que escribiste la adaptación del guion de Hit Man además de protagonizarla? “Sí, sí, sí. Había sido justo durante la pandemia, cuando apareció un artículo publicado en el Texas Monthly con el titulo ‘Hit Man por Skip Hollingworth’ y enseguida me di cuenta que tenía en frente un personaje perfecto para el cine. Si te fijas en la vida real de Gary Johnson, él era un profesor de psicología que por la noche paseaba por el departamento de policía, tenía equipo de video, era budista. Era un personaje increíble aunque yo tampoco sabia donde podía llegar a desarrollar la historia. Solo tenía esta persona fascinante que llamaban el Laurence Olivier Asesino a Sueldo falso porque en vez de ser el típico asesino a sueldo que trata de matar al marido, la esposa o un socio, él creaba la fantasía de lo que podía ser un falso asesino a sueldo llevándolo a otro nivel, con disfraces y todo tipo de cosas. La idea era fascinante y enseguida llamé a (el director) Richard Linklater para decirle que leyera el artículo. Lo gracioso es que enseguida me dijo “No creo que realmente funcione para el cine”. ¿Y cómo es que cambió de idea? “Le insistí diciendo que estábamos en la pandemia, que no teníamos nada más para hacer. Y nos pusimos a trabajar en el tema todos los días, por un tiempo. Pasábamos horas y horas, conversando, hasta que le dije “¿Por qué tenemos que centrarnos en los verdaderos hechos?” Y a partir de ahí florecieron las mejores ideas”.