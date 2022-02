‘Siempre se me pregunta sobre mi físico’, Danna Paola se molesta con revista y lanza mensaje contra el ‘body shaming’

Danna Paola comentó que People en Español trató de que todas las preguntas hablaran sobre su físico, por lo que ella quiso darle importancia a la salud mental. “ Y esta vez durante la entrevista hicieron demasiado énfasis en cómo me veo ahora, específicamente con mi cuerpo, y honestamente evité esas preguntas y me enfoqué en mi salud mental ya que eso me ha ayudado mucho a cuidarme por fuera también”, expresó la cantante.

“Encontré la portada de People en Español en el aeropuerto y la compré para ver el resultado final y toda la entrevista, súper lindo todo...but. Siempre que hago entrevistas hablo de mis proyectos, mi estado actual, motivaciones, salud mental, etc. Pero siempre se me preguntan sobre mi físico, siempre es un punto de opinión, y tengo años luchando con esas preguntas y dándoles la vuelta a algo positivo”, comentó la actriz que protagonizó “ Atrévete A Soñar” o “Amy, la niña de la mochila azul”.

La actriz además compartió una fotografía que llevaba por pie de foto “Danna Paola sexy como nunca: La actriz y cantante Danna Paola estrena nueva figura y la presumió en exclusiva en People Chica”, a lo que respondió en su cuenta de Twitter: “Pero for real!? No, no estoy estrenando nueva figura, no, no hice la sesión de fotos para presumirla, so, disappointing @peopleenespanol”, finalizó.