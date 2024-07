‘Sólo yo sé mis razones y mi historia’ Mujer Luna Bella responde a críticas por su video en el metro de la CDMX

¿QUÉ DIJO MUJER LUNA BELLA DE SU VIDEO VIRAL EN EL METRO DE LA CDMX?

Fue a través de su canal en Telegram que la cantante dio a conocer su punto de vista al exhibirse en público y a través de internet con un contenido disruptivo, ya que escribió un mensaje para sus seguidores y “haters”.

“Una disculpa para todos los seguidores que me amaban y sienten que los decepcioné, lo siento soy humano, si me dejan de seguir, entenderé, y solo yo sé mis razones y mi historia, y a todos los que me juzgan, espero que su vida sea perfecta y no tengan cola que les pise [...] Los amo a todos y buena vibra”, dice parte del mensaje.

Dentro de esta declaración también dio a conocer que el pudor no es una de sus prioridades, pues expresó que “Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo”, como parte de la aclaración de sus pensamientos en cuanto realizó el video, pues expresó que no le importa la opinión pública.