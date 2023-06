Una de las figuras del espectáculo mexicano más populares y respetada es Yuri, la cantante de origen veracruzano que año con año se ha mantenido en el gusto del público y vigente con su música, espectáculos y participaciones en programas. Con 46 años de experiencia bajo el brazo, una pasión inigualable por la carrera artística y un innovador show Yuri llegará este sábado al ‘Auditorio del Parque Las Maravillas’ con su actual gira ‘Euforia Tour’. Previo a pisar suelo coahuilense la estrella mexicana platicó con VMÁS sobre la misión que ha sido realizar este show además compartió lo que motiva a mantenerse vigente, apostar por nuevos vestuarios, coreografías y apuestas musicales.

UN PASO EXITOSO En noviembre ‘Euforia Tour’ arrancó en la Ciudad de México con un show que fue sold out y que mostró porque Yuri es de las estrellas que se arriesgan a innovar y evolucionar su música y estilo con el tiempo. “Feliz contenta de volver a verles después de muchos años que no iba, preparando físicamente y calentado los motores de ‘Euforia’ con todo lo que traemos esta gira en este nuevo tour que es realmente es como la calca de lo que viví en pandemia, de lo que soy ahora como artista, como persona, así feliz muy agradecida con la vida con Dios por la posibilidad de llevar este tour a todo mi México con éxito, gracias a Dios”, dijo en sus primeras palabras de una amena entrevista con Vanguardia. La propia cantante sabe que en la escena mexicana su nombre resalta más allá de la fama sino por su icónica voz y apuesta en sus espectáculos.

“Le echamos toda la carne al asador, que privilegio de seguir estando vigente después de 46 años de trabajo, de carrera y poder estar en tres generaciones que vean mi show y sobre todo una de las cosas que me agradan de mi persona, es que siempre en cada etapa en cada generación lo que no ha cambiado de Yuri y eso se nota” dijo orgullosa durante la charla. LA INSPIRACIÓN ‘La Jarocha’, como le dicen algunos de sus fans o celebridades mexicanas, aseguró que logra inspirarse o tener referencia de algunas estrellas, sin embargo es algo que siempre ha practicado: el arriesgarse con su trabajo. “Generalmente los de mi generación con mucho respeto porque cada quien hace de su vida y de su carrera lo que quiere. Siempre como que se quedan tienen los mismos pelos, el mismo look, las mismas canciones se quedan en su zona de confort, a mi no, a mí me encanta salirme de mi zona de confort me gusta siempre innovar me gusta que siempre cuando la gente vea o vaya a un espectáculo siempre tenga esa sensación de decir ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir? El vestuario ¿De dónde va a salir? ¿Qué va a traer? Eso yo lo aprendí a través del tiempo y de la gente que yo admiro” explicó.

“Admiro mucho mexicano pero admiro de los gringos de que siempre está la parte de crear cosas y de darle eso a la gente para que nos atrape y digan quiero ir a ver al espectáculo”, aseguró ¿QUÉ DESPIERTA EN YURI ESA INNOVACIÓN? Soy una apasionada de lo que hago, me encanta lo que hago. Cuando voy a una sesión de fotos, un disco nuevo, cuando voy a hacer una canción nueva o fotos del show o una revista, yo quiero que sepas que me andan palomitas en la panza, soy muy creativa, quiero salir de lo normal. Recordó que la disciplina y pasión por su carrera se la debe a su mamá y lo que aprendió mientras formó parte del Ballet Bolshói de Rusia. “Mi mamá siempre me lo decía, hija todo lo que hagas hazlo con pasión, cuando tú no tengas pasión retírate, porque entonces vas a hacer las cosas por trabajo. Ok vives de esto, comes de esto, está bien pero no que sea lo primero, tú primero dedícate y ten esa pasión por lo que haces, cada cosa que hagas hasta las fotos en la calle salgo diferente y eso va a ser que perduras hasta que tu quieras, pero no pierdas la pasión””, recordó la estrella

QUE TUS FANS SE VAYAN LISTOS ¿PARA QUÉ? Este show es para que los sentidos estén presentes, va a ver un recorderis, un Déjà vu para muchas personas de mi edad o hasta más grandes se enamoraron con mis canciones, se divorciaron, muchas cosas o sea la música te transporta tu pasado o a tu presente. Obviamente a través de la vista van a ver muchas cosas espectaculares, a una Yuri guerrera, a una mexicana, a una Yuri futurista, ochentera también a una Yuri que le apuesta a la moda a los nuevos diseñadores, que están vistiendo a las artistas de ahora como Christina Aguilera, como a Beyoncé, Kylie Minogue como en fin a muchas artistas. Insistió que mucho de lo que apuesta en sus shows no sólo la toma de referentes como Madonna, sino que su carrera fue inspirada por más figuras internacionales. “Otra de las artistas que fueron mi referente, fue Rafaela Carrá tenía cuerpazo, se vestía divino, escultural traía 15 o 20 bailarines italianos hermosos bailaban precioso, perfecto una coreografía la bailaban la cargaban, esa fue mi inspiración, Rafaela Carrá”, aseguró la emocionada intérprete.