Spider-Man No Way Home... Ya no hay vuelta atrás

“No cumplió con las expectativas, las superó”, “Es la mejor película de Marvel de todos los tiempos”, “Esta película se diseñó para ser vista en el cine”, “Un homenaje a 20 años de películas”... y así de inumerables son los halagos para “Spider-Man: No Way Home”, la nueva entrega del ‘Hombre Araña’ protagonizada por Tom Holland y dirigida por Jon Watts. El filme llega a cines mexicanos este 15 de diciembre desde muy temprano, y las expectativas no son altas, son altísimas.

Más allá de los rumores de un posible ‘Spider-Verse’ y el regreso de los legendarios villanos de Marvel Comics, la película se ha convertido en la esperanza de la industria cinematográfica después de un año difícil, la preventa generó más de 150 millones de dólares en taquilla, una hazaña heroica incluso para los estándares previos a la pandemia.

Como mínimo, “Spider-Man: No Way Home” parece ser la primera película de la era de la post-pandémcia en superar los 100 millones de dólares en un solo fin de semana, un logro que se siente más como un sueño hecho realidad, tanto para Sony y Marvel como para los fanáticos del héroe arácnido.

Dirigido por Jon Watts, el tercer capítulo de la trilogía de Holland tiene lugar después de que la identidad de Peter Parker se revela al mundo, cambiando las vidas de su novia MJ (Zendaya), su mejor amigo Ned (Jacob Batalon) y su tía May (Marisa Tomei). Desesperado por regresar a su vida normal, Peter pide ayuda a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y accidentalmente desata un multiverso, con muchos villanos que hace mucho tiempo no veíamos. En un evento cruzado de proporciones épicas, Duende Verde de Willem Dafoe, Electro de Jamie Foxx y el Dr. Octopus de Alfred Molina regresan para causar estragos y atormentar a Spider-Man.

Los críticos ya han hablado, Nick Schager de The Daily Beast la llamó “la mejor película de Spider-Man del UCM por kilómetros” y Peter Debruge de Variety la describió como una “aventura satisfactoria”. Además, Rotten Tomatoes la ha calificado con un 97%, la mejor calificación que ha recibido una película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), superando por un 1% a “Black Panther” de 2018. Así, una vez más los superhéroes se convierten en verdaderos héroes, ya sea en nombre de la industria o de los fanáticos.