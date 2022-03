Sting hace llamado a terminar la guerra con su icónica canción ‘Russians’

Sting, el músico británico compartió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram para expresar su sentir y pedir a los rusos ‘paren la guerra’, asimismo hizo una denuncia pública sobre la decisión del gobierno ruso de invadir Ucrania, hecho que algunos aseguran en el fondo busca restablecer la antigua Unión Soviética.

“Russians” fue grabada en 1985 y su letra hace alusión al imperialismo de la Unión Soviética, que en aquellos años aún se mantenía en pie como uno de los estados más poderosos del mundo. Sin embargo, a pesar del éxito de la canción, Sting ya no volvió a interpretarla, porque sentía que ya no era relevante, sin embargo, con la invasión rusa a Ucrania, este sencillo se vuelve a poner a la orden del día. Así, el intérprete de “Every Breath You Take” se une a los famosos que han denunciado este hecho, haciéndolo con un conmovedor mensaje que nos recuerda que ¿la historia vuelve a repetirse?