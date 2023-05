‘Te quitaron lo corrientota’... así trataba Raúl Velasco a las mujeres en Siempre en Domingo, desde Thalía hasta Ana Gabriel (Videos)

“Raúl Velasco me exigió mucho, y mira que lo acabé queriendo, pero fue bien duro conmigo. Velasco era tan importante que a veces no tenía filtro de decirte las cosas de alguna forma. Un día en un avión, con todos los artistas me vio y me dijo: ‘Si no bajas de peso, no vuelves a salir en la tele’.

“Fue muy exigente conmigo, pero al final del tiempo, honor a quien honor merece”, indicó. Mayte, la hermana de Isabel, agregó que tal fue el impacto de la crítica de Velasco a su Mayte que decidió escribirle una carta para expresarle su molestia.

“Ya tenía cáncer, lo digo con todo respeto, y un día, no soy una gente que me pueda quedar callada, y le escribí: ‘Señor Velasco, antes que todo agradecerle todo el apoyo porque somos quienes somos gracias a su programa de televisión, pero usted ha sido un hombre fuerte, a mi hermana la ha tratado con mucha dificultad, ha sido soberbio con los artistas, ha sido poco tolerante’”, decía en la carta.

De acuerdo con Mayte, Raúl Velasco respondió la carta, le agradeció sus palabras y relacionó su mala actitud con el cáncer que padecía el conductor.

“Fue una gente muy difícil, muy soberbio, muy poco empático y no nos quedaba de otra que hacerle caso’. Me contesta y me dice: ‘Mayte, cómo agradecerte todo que me estás diciendo porque si nunca había entendido el porqué me está pasando lo que me está pasando, cáncer en el hígado, hoy me estás dando una razón’”, añadió.

Las intérpretes además recordaron que Isabel no fue la única que sufrió por los desplantes de Raúl Velasco, pues cuando Fernanda Meade se salió del grupo, ellas le pidieron que en Siempre en Domingo no mencionara ese hecho ni que las hicieran cantar juntas.

Aunque ellas pensaron que Velasco respetaría esta petición, el conductor sí las presentó mencionando que Fernanda había abandonado el grupo, provocando que todas se pusieran a llorar en el escenario, además, hizo que Meade cantara como solista casi después que ellas.