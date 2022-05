Encontré un texto hoy en redes sociales. Sé quien lo escribió. Firma MAC. En estos días he estado reflexionando mucho sobre el amor y las relaciones. Esto que se encuentra aquí es algo fantasioso, algo idealizado. Hoy me gustaría pensar que así puede ser.

En la película Avatar los Na’vi, en vez de, “Te amo”, dicen, “Te veo”. Ver al otro es reconocerlo, es verte a ti mism@ allí en la piel y en el ser del otro. Es mirar la superficie y también echarte un clavado en lo que puedes percibir del ser que habita el cuerpo, en el propio Ser en primer lugar, porque sin verme yo, jamás veré al otro. “Te veo” indica una mirada amorosa hacía el otro, con comprensión, aceptación, y conexión desde nuestra vulnerabilidad, humanidad y divinidad en común.

En realidad, no puedo sentir lo que el otro siente, pero sí puedo dar espacio en mi mirada para su dolor y su luz. Me abro para ver y para aceptar lo que veo, aun lo que me desagrada y lo que es diferente a mí. Te veo, y a pesar de que surgirán juicios, trabajo por ponerlos de lado. Te veo más allá de expectativas y proyecciones, aunque también son inevitables. Comparto mi mirada para verte en todas tus dimensiones y en la riqueza de todas tus experiencias.

“Te veo” es una forma de recibirte, así como espero que tu te veas y te recibas. Te veo porque yo también puedo verme.

¿Será que pueda verme y aceptarme y así poder ver y aceptar a otr@? ¿Será que pueda yo ir trabajando más y más hacía ese grado de compasión? Dicen que los idealistas creemos que el mundo puede cambiar. Sigo siendo idealista, tal vez cada día más.