¿Tenías boleto? Llueven críticas en redes por cancelación del Festival Cactus en Saltillo

Desde hace semanas los rumores de una posible cancelación del Festival Cactus en su segunda edición inundaban las redes, incluso VMÁS habló con el equipo de prensa de los organizadores, asegurando que el concierto seguía en pie, hasta la tarde este jueves que resultó lo contrario, aunque en modo de pospuesto.

Y fue precisamente en Facebook en donde los usuarios han expresado su molestia de anunciar esto a tan sólo dos días de que se llevaría a cabo el evento y luego de poner a la venta bebidas y artículos promocionales.

Sin embargo pese a que no se puede comentar los post, las reacciones si son permitidas por lo que hasta la tarde del mismo día registraba 2 mil “me divierte”, más de 1,200 “me enoja” y 300 “me sorprende”, interpretándose como una respuesta claramente negativa de los usuarios a la noticia. La página de GP Producer, organizadora del evento mantiene al igual sus publicaciones sin poder comentarse.