Testifica psicóloga forense sobre salud mental de Amber Heard en juicio contra Johnny Depp

Mejor conocidos como Borderline y personalidad histriónica , Curry no emitió una evaluación sobre Johnny Depp y tampoco vio a Amber Heard como una paciente oficial . Argumenta que sus hallazgos son resultado de 12 horas de evaluación psicológica basada en la revisión de documentos, reportes médicos, tratamientos médicos, audios y vídeos.

Es de recordar que el actor de “ Piratas del Caribe ” está demandando a Amber Heard por 50 millones de dólares tras la publicación de un artículo en The Washington Post , donde afirmaba haber sido víctima de violencia doméstica y sexual en su antigua relación, en el cual no es mencionado a Johnny Depp

Durante el noveno día de audiencias, 26 de abril, en el juicio por difamación de Depp vs. Heard ; se contó con la presencia de otros testigos, en este caso la doctora Shannon Curry , psicóloga clínica forense, quien habría diagnosticado a la actriz de “Aquaman ” con dos trastornos de personalidad.

“ ¿Puedo aclarar lo que ocurrió para que podamos dejar de hablar de los muffins? ”, expresó Curry. “ Lo que ocurrió fue que esa mañana me estaba preparando, suelo llevar muffins a la oficina. Mi marido sabía por casualidad que iba a venir un cliente famoso, porque la mañana en que eso sucede, que es muy seguido, tenemos que despejar la oficina y trasladar al personal a la otra oficina ”.

“ Eso no es cierto ”, respondió la forense. Bredehoft volvió a decir que la Shannon le había dicho a su marido que se reuniría con Heard, una afirmación que rechazó. “ Usted dijo que trajo muffins de su marido, y se los dio a Heard, ¿correcto? ” preguntó Elaine.

La abogada Elaine Bredehoft sugirió que Curry estaba “t an emocionada ” por participar en el caso que le contó a su marido que iba a evaluar a Heard a pesar del carácter “altamente confidencial ” del caso.

“Así que sí, por un lado, era consciente de ello. Me estaba preparando, le pedí que fuera a la panadería cercana a nuestra casa y recogiera los muffins para mí porque se me hacía tarde - a menudo tiene que hacer eso porque seguido se me hace tarde”, comentó la doctora. “Trajo los muffins a casa, yo los llevé a la oficina, Heard y yo disfrutamos de los muffins juntas”.

“Creo que le hice un comentario parecido a ‘mi marido nos los trajo hoy’, lo que significa que él los compró y que ahora los estamos disfrutando gracias a él”, añadió.

“¿Por qué su marido compró los muffins para Amber Heard?” Bredehoft preguntó después a Curry. “No le compró los muffins a Amber Heard”, respondió entre risas.

“Él sabía que usted tenía un cliente de alto perfil y que se estaba preparando durante mucho tiempo y le pidió que recogiera los muffins, ¿correcto?” preguntó Elaine. “Le pedí que recogiera los muffins para mí, sí”, aclaró Shannon.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Con antecedentes? Amber Heard ya había sido arrestada por agredir a su exnovia