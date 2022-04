‘Quememos a Amber’: exhiben mensajes de texto de Johnny Depp en los que habla de matar a su exesposa

Los abogados de Heard intentan descarrilar la demanda por difamación presentada por Depp por un artículo de opinión de 2018, publicado en el diario The Washington Post , que el actor alega lo retrató falsamente como un abusador doméstico, arruinando su lucrativa carrera como actor. La defensa de Heard argumenta que Depp sí abusó de ella física y sexualmente, y afirman que el histrión no lo puede negar porque solía estar ebrio y drogado al grado de que no puede recordar los hechos.

“Yo, claro, golpeteé y mostré un lado feo a Amber en un viaje reciente”, dijo Depp en un mensaje de texto a su amigo, el actor Paul Bettany, en julio de 2013, que fue mostrado al jurado.

“Soy una persona loca y no tengo la cabeza bien después de beber demasiado”, continuó el protagonista de “Los Piratas del Caribe”. “Marihuana, pastillas ... ¡¡¡Bien!!! ¿¿¿Alcohol??? Mi capacidad es demasiado grande y no me detengo ... Feo y triste ... ¡Oh! Cómo me encanta”.

El abogado de Heard, J. Benjamin Rottenborn, también se enfocó en un intercambio de mensajes entre Depp y Bettany de ese mismo año en el que Depp decía: “¡¡¡Quememos a Amber!!!”.

Bettany respondió: “Después de pensarlo bien, no creo que debamos quemar a Amber...”.

A lo que el actor contestó: “¡Ahoguémosla antes de quemarla! Voy a (grosería) su cadáver quemado después para asegurarme de que está muerta”.

Depp se disculpó previamente con el jurado por el lenguaje vulgar en los textos y dijo que “al calor del dolor que sentía, fui a lugares oscuros”.