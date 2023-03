‘The Party’s Over’, cancelan concierto de Billie Eilish en el Foro Sol debido a fuertes lluvias en CDMX

Cerca de las 22:00 horas, pese a que el clima había mejorado un poco, Billie Eilish salió al escenario, tras la inconformidad y desesperación de los asistentes; agradeció a sus fanáticos la espera y ofreció un ‘mini’ concierto sin luces, ni pantallas.

La cantante de 21 años interpretó When The Party’s Over, Everything I Wanted, Ocean Ice, Lovely y Happier Than Ever.