Tobey Maguire y Andrew Garfield asistieron a una función de Spider-Man: No Way Home y nadie se dio cuenta

A un mes de su estreno, Spider-Man: No Way Home continúa dando de que hablar y una duda que nos dejó después de verla fue ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield se vieron en la pantalla grande como Spider-Man? Como es costumbre, los actores y actrices que actúan en una película suelen ver la cinta en las premiers o alfombras rojas; pero su caso fue particular.

Maguire y Garfield acudieron a ser parte de la fiebre por el Hombre Araña sin que nadie se diera cuenta, los protagonistas de las sagas de Sam Raimi y Marc Webb fueron de infiltrados en su propia película con gorras y cubrebocas para no ser identificados.