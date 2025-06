Prevén demanda hacia Bárbara de Regil por revelar en reality supuesto acoso de Memo del Bosque

Aunque no mencionó nombres directamente, el testimonio, emitido en el reality Secretos de Pareja , fue interpretado como una referencia directa al fallecido productor Guillermo “Memo” del Bosque , lo que generó una inmediata reacción de la familia del aludido.

La viuda del productor, Vica Andrade, ha rechazado públicamente los señalamientos a través de un comunicado firmado por su abogado, Guillermo Pous, quien advirtió que la actriz podría enfrentar una demanda por daño moral.

Según Pous, las declaraciones afectan la memoria de una persona que ya no puede defenderse. En respuesta, Fernando Schoenwald, esposo de Bárbara de Regil, aseguró que están preparados para afrontar cualquier procedimiento legal que se derive.

“Si la tiene (una demanda), la atenderemos en su momento”, dijo el empresario ante medios de comunicación, al tiempo que minimizó la posible repercusión jurídica y defendió el derecho de su esposa a compartir su experiencia.

“Creo que callarse es lo que está mal [...] Si Bárbara se retracta, estaría mandando el mensaje equivocado, sobre todo a las mujeres que viven este tipo de situaciones”.

El conflicto escaló luego de que en el reality, producido por ViX, De Regil hablara sobre un encuentro incómodo con un ejecutivo televisivo. “Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero aparte, un beso así, de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco”, narró la actriz en uno de los episodios.

Las críticas no tardaron, especialmente por haber hecho públicas estas declaraciones tras el fallecimiento de Del Bosque, quien murió en junio de 2024 tras una larga lucha contra el cáncer. No obstante, De Regil y su esposo aclararon que la grabación del programa se realizó meses antes de su muerte.

“No olvidemos que el señor estaba vivo cuando todo esto se dijo”, apuntó Schoenwald.

La actriz también respondió a los cuestionamientos que surgieron tras las advertencias legales. “El abogado dijo ‘sea cierto o no’, y eso es muy fuerte. Yo conté mi historia, no sabía que estaba mal contar mi historia y no me voy a retractar por contar algo que viví”, expresó De Regil en redes sociales.

De Regil ha insistido en que su intención al compartir el testimonio fue motivar a otras mujeres a hablar abiertamente sobre el acoso sexual y romper con los silencios que han prevalecido en muchos sectores. Su testimonio, sin embargo, ha detonado una disputa que podría trasladarse a los tribunales, reabriendo el debate sobre la libertad de expresión frente al derecho a la honra.