Tom Holland quiere ‘proteger’ el legado de Spider-Man en el UCM

“ Todo lo que puedo decir es que hemos estado entablado conversaciones sobre cómo podría lucir una cuarta entrega de mi personaje [...] Me siento muy protector con Spider Man. Me siento muy, muy afortunado de que podamos trabajar en una franquicia que se vuelve mejor con cada película, que se vuelve más exitosa con cada película, lo que pienso que es bastante raro, y quiero proteger su legado. Entonces no haré otra por el hecho de hacer otra ”, declaró Holland en rueda de prensa.

Asimismo, aseguró que el proyecto se encontraría en una fase muy temprana de su desarrollo y que esperará a que exista una buena historia para continuar la saga.

“Me encantaría contar otra historia, pero sólo lo haré si encontramos la indicada”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ CON SPIDER-MAN?

Aunque aún no hay una fecha oficial de estreno, se prevé que se centrará en algunos de los asuntos “pendientes” que Spider-Man: No Way Home dejó. Las teorías acerca de la futura trama se han centrado en la nueva vida de Peter Parker (Tom Holland), en un mundo que no recuerda su existencia, así como la posible interacción que pueda tener con sus versiones alternativas interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire.