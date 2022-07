A principios de junio, Marvel había revelado que planeaba reestrenar “Spider- Man: No Way Home” con material inédito, haciendo así una versión extendida. Sin embargo, no habían dicho más información al respecto, dando paso a muchas teorías realizadas por los fans.

Ahora sabemos que dicha versión se llamará” Spider Man: No Way Home – The More Fun Stuff Versión”. Y aunque no se ha revelado cuánto tiempo será añadido a la película original, se ha hecho mención de que lo que se nos mostrará en pantalla será la convivencia que tuvieron los tres spiders momentos antes del enfrentamiento final.

Como era de esperarse, algunos fans han comenzado a realizar algunas teorías, entre ellas está la hipótesis de que en estos minutos, Tobey Maguire y Andrew Garfield cuenten qué fue lo que paso en sus respectivos universos después de lo ocurrido en sus últimas películas.