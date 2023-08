‘Traía puro fomi’: Wendy Guevara y Apio reclaman los premios que ganaron en La Casa de los Famosos... ¡ni el maletín le regalaron! (video)

Entre dimes y diretes, Wendy Guevara dio a conocer que todavía no recibe los premios que se ganó en las dinámica ni los 4 millones de pesos mexicanos que le corresponden por conseguir el primer lugar.

“Lo mismo digo yo ¿Dónde está? No me lo han dado”, aseguró el cantante de Kabah quien también ganó un automóvil en una de las dinámicas.

“¿Qué crees? A mí no me han dado... Yo sí estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y también con Mercado Libre, pero molesta, de verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina”, aseguró la ‘perdida’ entre risas.

Y es que Wendy Guevara se ganó una pantalla plana y una bocina en una dinámica patrocinada por Mercado Libre que se llevó a cabo durante la última semana del programa.

Pero eso no fue todo, Apio Quijano cuestionó a su amiga respecto a los 4 millones de pesos mexicanos que ganó con el primer lugar del reality y se llevó una gran sorpresa al enterarse que tampoco sabe algo sobre ese dinero.

“Ay bebé, pues si no me han dado la pantalla, no chingu*s. Es más fácil decir: ‘Ten, Wendy’ (...) traigo poquita lana, pero yo pensé que saliendo (sólo iba a abrir el maletín) y vámonos, sólo traía fomi y también les pedí que me regalaran el maletín y tampoco me lo regalaron. La neta estoy muy así, a lo mejor no leí bien el contrato y hasta el final decía: ‘El ganador, recuerda que es mentira’”, comentó La Perdida.

Hasta el momento se desconoce cuándo recibirán los premios ambos ex participantes. Mientras tanto, las confesiones se viralizaron en redes sociales y desataron controversia entre los fanáticos.

“Y al pobre de Apio lo quemaron porque disque andaba pidiendo las pantuflas y ni las llaves del coche le dieron, por eso le querían mandar la pantufla”. “Apio ¿quieres que te preste dinero?”. “todos infartados por el premio y ni se lo han dado”. “Ya denle su pantalla y si bocina y a Apio su auto”, fueron algunas reacciones.