‘Secuestra’ Televisa a Wendy Guevara, prohíbe hacer proyectos sin su permiso

La ola de fascinación y furor por ‘La Casa de los Famosos’ no ha terminado y el gusto por Wendy Guevara de parte del público se encuentra en su máximo momento. Y aunque todos quisieran verla en algún proyecto o colaborando con otras celebridades no podrá ser así.

“Han dicho que yo la represento y no, yo la apoyo y le ayudo. Dentro de ‘La Casa’ le dije ‘te voy a ayudar en lo que pueda en temas legales’, pero yo no he firmado un contrato yo no veo, eso lo hace Televisa”, afirmó.

Insistió que no se involucra en las decisiones a detalle, sino la aconseja para tomar la mejor.

Entonces, ¿No representas a Wendy? Cuestionó Adela, ‘ella firmó exclusividad con Televisa’... dijo.