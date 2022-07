Tras denuncias de canibalismo y abuso Armie Hammer trabaja en un hotel fuera de EU, aseguran medios

Desde entonces la carrera del actor se vino abajo y aunque no ofreció ninguna declaración a los medios, lo último que se supo de él fue que había ingresado a una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas tras la cancelación de dos de sus proyectos más cercanos a realizarse.

“Él está trabajando en un cubículo. La realidad es que está totalmente arruinado y está tratando de llenar los días y ganar dinero para mantener a su familia”, dijo una fuente anónima a la revista “Variety”.

Antes de conseguir este empleo, el protagonista de “Call me by your name” habría pasado un largo tiempo administrando el complejo de departamentos donde actualmente vive pues trata de sacar adelante a sus dos hijos pequeños.

El galán coestelar de Timothée Chalamet , duró en rehabilitación 9 meses según confirmó su abogado a E! News en diciembre del año pasado. “Puedo confirmar que el señor Hammer ha salido de las instalaciones de tratamiento y se encuentra genial”, expresó el representante legal aquella vez antes de desaparecer por completo el actor del ojo público. (Con información de el Universal, E! News y Variety)