¿TV de paga o streaming? En duda el futuro de la transmisión de eventos deportivos

Sinclair debe comprar los derechos de transmisión de cada equipo de beisbol a medida que expiran sus contratos de televisión. Hasta ahora, solo cinco equipos (los Tigres de Detroit, los Reales de Kansas City, los Rays de Tampa Bay, los Marlins de Miami y los Cerveceros de Milwaukee) han aceptado que Sinclair ponga sus juegos en su nuevo servicio. Otros nueve equipos, incluidos los Texas Rangers, los Padres de San Diego y los Minnesota Twins, aún no lo han hecho. De acuerdo con el New York Post, Los Cachorros de Chicago están en conversaciones con Sinclair para unirse a esta nueva modalidad.

Alrededor de 83 millones de hogares viven en territorios donde Sinclair tiene derechos de transmisión de sus canales deportivos, lo que crea un mercado potencialmente grande. Si Sinclair puede suscribir aunque sea una fracción de esas casas, podría ayudar a salvar la empresa, sin embargo, otras emisoras deportivas locales probablemente seguirán su ejemplo. MSG Networks, el hogar de cable de los New York Knicks, los New York Rangers, los New Jersey Devils y los New York Islanders, planea presentar un servicio para los fanáticos locales que piensan cancelar sus contratos de cable a final de año.