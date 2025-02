“Un conductor sin pelos en la lengua”; controversias de Daniel Bisogno

Fue descrito por algunos como “ El Muñeco ” por su apariencia, pero otros lo caracterizaban por no tener “pelos en la lengua” cuando se trataba de dar opiniones en Ventaneando.

BISOGNO CONTRA ACTORES DE ROMA

Durante la difusión de la película de Roma, en el 2018, el conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno comentó sobre los actores, José Antonio Guerrero, quien interpretó a Fermín; y a la actriz Yalitza Aparicio, quien protagonizo la película como Cleo.

Se comunicó que el actor José Antonio tuvo problemas con su visado, y hubo posibilidad que perdiera la oportunidad de asistir a la entrega de Premios Óscar; ante esta situación, el comentarista Bisogno dijo ‘Que parezca ratero de autopartes, no quiere decir que lo sea’. Su comentario fue criticado de clasista por la audiencia y por usuarios en redes.

En respecto a Yalitza, el comentarista se concentró en hacer comentarios sobre el desempeño de ella como conductora del Latín Grammy; sin embargo, la audiencia recibió los comentarios, supuestamente humorísticos, como una agresión hacia el perfil de la actriz.

‘Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor’ comentó Bisogno.

COMENTARIOS DE BISOGNIO A MUJERES

Desde la misma plataforma de Ventaneando, el conductor Bisogno causó polémica, y enojo, por sus comentarios y críticas hacia el cuerpo de las mujeres. Sus “chistes” marcados como sexistas y gordofóbicos, fueron ampliamente criticados a lo largo de su presencia en el programa.

Uno de los mayores exponentes de estos comentarios fue cuando la cantante y actriz, Ana Bárbara, lo confrontó durante una entrevista.

En contexto, el comentarista había opinado, en un programa anterior, sobre el rostro de la cantante, diciendo que sus ojos estaban demasiado separados y que se asemejaba a un extraterrestre.

Durante la entrevista, Ana Bárbara respondió:

‘Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto?. No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha’; ante tal respuesta y la ausencia de apoyo por parte de los fanáticos y compañeros de trabajo, Bisogno no tardó en retirarse del evento.