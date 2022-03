Un día sin Karen

Karen. - Pronombre con el que se identifican las personas del sexo femenino propietarias de un gato. Nombre por el que los michis se refieren a sus dueñas... o eso pensamos.

Culturalmente a las mujeres se les han asignado roles y obligaciones específicas en la esfera pública y privada desde hace siglos, asociándolas con ciertas actividades y conductas por el simple hecho de ser mujer y que científicamente nada tienen que ver con el sexo con el que nacimos.

Hoy es 09 de Marzo, día en el que el 52% de la población nacional, conformada por el sexo femenino es convocado a participar en el Paro Nacional de Mujeres. No es asueto, ni es una excusa para deslindarnos de nuestras labores y actividades diarias. Esta iniciativa existe a nivel mundial desde el 2017 y las mujeres mexicanas se sumaron en 2020 para crear un espacio de reflexión sobre la situación de violencia que vivimos las mujeres en nuestro país, así como la alarmante cantidad de feminicidios que ha aumentado casi un 5% en el último sexenio. Cada día en México 10 mujeres son asesinadas. ¿Qué pasaría si un día desaparecemos todas? En Brigada Rescate tenemos un protocolo de adopción muy específico, hacemos la entrevista a la familia y una visita al domicilio para comprobar que cuente con lo necesario para que nuestros peluditos vivan felices. Uno de los principales requisitos es que mamá esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque sabemos que en México, en la mayoría de los casos son las mujeres quienes asumen las responsabilidades dentro del hogar y absorben la carga mental que implican estas tareas. Es muy común que cuando se adopta a un animalito todos y todas se involucren al inicio en el cuidado de la mascota y después de unos meses cuando ha pasado la novedad, sean las mujeres quienes terminen haciéndose cargo por completo de los animalitos así como del resto de las labores del hogar. Ojalá llegue el día en el que este requisito quede obsoleto porque todos y todas nos involucramos de manera equitativa en las tareas y responsabilidades domésticas ya que ninguna de ellas deberían ser vistas como roles de género sino como actividades de personas funcionales. Ponte a pensar; ¿Qué pasaría en tu casa si la(s) mujer(es) no estuvieran? ¿Qué asuntos se quedarían sin resolver? ¿Qué cosas se saldrían de control? ¿Qué tendrías que hacer por tu cuenta? ¿Qué tanto esas cosas deberían ser responsabilidad de todos y todas y no sólo de las mujeres? ¿Por qué son las mujeres quienes las asumen o se espera que lo hagan? Hay mucho que decir.

Aprovecho este espacio para conmemorar a todas esas mujeres que han dedicado parte de su vida a los animales, ya que al menos en mi experiencia y desde hace casi 7 años que inicié como voluntaria en esta labor, he observado que en su mayoría las personas que dedican su tiempo y recursos para luchar por erradicar el maltrato animal, sacar a los animales de las calles, rescatar y promover la adopción son mujeres. Sin nosotras, el albergue no existiría, nuestros peluditos no comerían todos los días ni tendrían un espacio limpio, mucho menos hubiéramos logrado encontrar hogares amorosos para los casi 200 perritos que hemos podido rescatar. He aprendido muchísimo sobre las mujeres que he conocido aquí, son valientes, fuertes, independientes, emprendedoras, altruistas, empáticas, generosas y han marcado una gran diferencia en nuestra ciudad. Bessy, Maries, Brenda, Denisse, Ale, Gaby, Nirvana, Flor, Paty, Xime, Marissa, Joy, Lupita, Michelle, Lucy y todas las mujeres que nos han acompañado, nunca nos falten.

MACARENA, nuestra gran líder de la manada junto con los casi 40 perritos de Brigada Rescate que ya están listos para sorprenderte y darte mucho amor, esperan muy pronto encontrar un hogar. Sigue leyéndonos en Facebook e Instagram: Brigada Rescate Saltillo #Juntosdejamoshuella