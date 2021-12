‘Un sueño hecho realidad’, Cardi B se convierte en la directora creativa de Playboy

“Es un sueño hecho realidad unirme oficialmente a la familia Playboy. No puedo creer que esto sea real”, dijo Cardi en el comunicado. “Desde que tengo uso de razón, me he sentido conectado con Playboy. Es realmente una plataforma original para la creatividad sin censura y la única que lucha por las libertades. Ya tengo muchas ideas”, agregó.

Ben Kohn, director ejecutivo de PLBY Group, agregó: “Cardi B es un genio creativo y estamos absolutamente emocionados y honrados de traer su inmenso talento y visión creativa a Playboy. A través de su compromiso sin complejos con la libertad de expresión, su dedicación a elevar el nivel artístico voces y su celebración del sexo y la positividad corporal, Cardi es la encarnación de la marca Playboy”.