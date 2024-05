¿Un thriller del crimen organizado? Martijn Kuiper narra sus retos como actor extranjero en la película ‘Correr para vivir’

EXTRANJERO O ANTAGONISTA

A pesar de que lleva 8 años como residente en México, Kuiper también se consolidó en España, pues trabajó como actor durante 18 años en el viejo continente y llegó a territorio nacional por la serie ‘Sr. Ávila’, con su primer contacto con el mundo del crimen en estas producciones.

Su gran debut fue en la quinta temporada de ‘El Señor de los Cielos’, donde trabajó junto a Rafael Amaya como un “agente de la DEA”, que, a pesar de representar la ley, también tiene un “lado oscuro”, característica que sus papeles comparten.

“Me solían castear para criminales, no sé, creo que tengo un especial talento para hacer de los malos [...] Lo que más me llamó la atención de ese proyecto fue la velocidad, son 70 u 80 capítulos por temporada y se graba rápido, así que no tienes tiempo de estudiar ni de plantearte cosas”, explicó como parte de su experiencia en la producción de Telemundo.