Helen Mirren es portada en la lista de las personas más bellas de People

“ Me encanta la palabra pavoneo porque creo que significa que tengo seguridad en mí misma, me presento al mundo, disfruto del mundo que me rodea ”, explicó Mirren.

TE PUEDE INTRESAR:

‘La Voz Kids’ 2022: Vuelve la niña saltillense Marian Lorette

“Me pone muy nerviosa el proceso diario”, aseveró Mirren, quien ha protagonizado filmes como “The Long Good Friday” (“El largo viernes santo”), “Elizabeth I” y “The Cook, the Thief, His Wife, & Her Lover” (“El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante”). “Y conocer y tratar con gente nueva. Y no saber si voy a recordar mis diálogos o no. Simplemente me asusto mucho hasta que entro en el ritmo de las cosas y luego me relajo”, añadió.