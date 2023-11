‘Ustedes no merecen ser mis amigos’, Bad Bunny indignado con su ‘nueva canción’ hecha con IA

El tema de la Inteligencia Artificial (IA) en el mundo del arte ha propiciado muchos debates y discusiones durante los últimos años, sorprendiendo la evolución que ha tenido este tipo de tecnología a través de años recientes. Entre las hazañas más destacables que se han logrado con este recurso, se encuentra el cambio de voz entre cantantes, fusionando diferentes géneros.

No obstante, esta tecnología se ha refinado a tal punto que es difícil notar cuando una canción no es “real”. En este caso en particular, miles de usuarios quedaron sorprendidos cuando salió un “nuevo tema” de Bad Bunny, haciendo colaboración con Justin Bieber y Daddy Yankee.

El tema titulado DEMO #5: NostalgIA fue creado por el usuario FlowGPT, que se ha encargado de producir dicha canción, asegurando que se trata de un proyecto que pretende usar las bases de datos mundiales con el objetivo de crear música que pueda convertirse en un “hit global”.