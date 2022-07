Van Kendrick Lamar, Lil Nas, LISA & Doja Cat por los premios MTV

Saltillo. - La mañana de este martes MTV dio a conocer la lista de nominados a ganar el “Moon Man” de la edición 2022 de la premiación que se realizará este año en Nueva Jersey. Para sorpresa de muchos quienes encabezan la lista de más probables a ganar un premio resultaron ser los raperos de origen afroamericanos Lil Nas X, Kendrick Lamar quienes alcanzaron 6 nominaciones al igual que Jack Harlow y la cantante Doja Cat. Para una de las categorías más importantes, Mejor Video compiten: Doja Cat por Woman, Drake con Way 2 Sexy, Shivers de Ed Sheeran, Harry Styles con As It Was. Otros que compiten por la misma presea son Lil Nas y Jack Harlow con la colaboración Industry Baby, Olivia Rodrigo con Brutal y la compositora Taylor Swift con All Too Well.

Mientras que para Artista del Año compiten Bad Bunny, Drake, Ed Sheeran, Harry Styles, Jack Harlow, Lil Nas X y la rapera polémica Lizzo.

La Canción del Año podría quedar en manos de Adele por Easy On Me, Happier, o por Happier Than Ever de Bilie Eilish, Woman de Doja Cat, Cold Heart de Dua Lipa y Elton John quienes compiten con Stay de Justin Bieber y Kid Laroi o Lizzo con About Damn Time.

Una de las categorías más esperadas por los fandoms es la de Mejor Artista K-pop en donde compiten la banda BTS con Yet To Come (The Most Beautiful Moment), la banda femenina ITZY por su éxito LOCO, la miebro de BLACKPINK, LISA con su single LALISA. Otros que compiten en la misma categoría son SEVENTEEN con HOT, Stray Kids con MANIAC y las exitosas TWICE con su sencillo The Feels.

Los fans podrán elegir a sus favoritos a través de la página de internet del canal hasta unos días antes de la ceremonia.

Con esta premiación se conoce que la temporada de hits de verano concluye para dar paso a las nuevas apuestas musicales que disputarán ser las favoritas del próximo año para el público.