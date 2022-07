‘Va a ser la canción del verano’, Britney Spears y Elton John ¿graban dueto?

Al parecer la princesa del pop está a punto de regresar a la música con Elton John, luego de que una fuente asegurara al medio Page Six que Britney Spears se reunió con él en secreto la semana pasada para grabar el tema “Tiny Dancer” del compositor británico.

El tema, no es nuevo, pero es un clásico que se ha mantenido vivo a lo largo del tiempo, fue escrito por Elton John y Bernie Taupin y vio la luz por primera vez en 1971, en el álbum ‘Madman Across the Water’, y luego como sencillo en 1972, ocupó el puesto 47 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de Rolling Stone en 2021