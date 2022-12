‘Vela otra vez’: la recomendación de Guillermo del Toro sobre ‘Pinocho’ que se estrena hoy en Netflix

Previo al estreno de “Pinocho” en Netflix este viernes 9 de diciembre, el director Guillermo del Toro dijo en entrevista con Oscar Uriel que su más reciente película trata sobre la desobediencia como virtud y las historias de padres e hijos como un elemento fundamental para el mundo. “Las historias de aceptación donde un hijo no se tenga que ‘transformar’ (así, entre comillas) en lo que el padre espera. Donde el padre pueda aprender a mirar al hijo por lo que es, es fundamental en este momento”, aseguró. “Es un diálogo sobre la vida, un diálogo sobre la muerte, un diálogo sobre lo poquito que tenemos juntos. Cuando eres padre o eres hijo te das cuenta de la brevedad de esa experiencia. Yo acabo de perder a mi padre hace cinco años y fue un momento muy breve el que tuvimos para aprender uno del otro y realmente creo que el grave error es que creemos que los hijos están aquí para aprender de nosotros y estamos aquí para aprender de los hijos, esa es la realidad. El diálogo más doloroso y fundamental que existe, es el diálogo de una paternidad con la adolescencia, porque la adolescencia por fin puede articular las heridas de la infancia y normalmente los padres sistematizan la expresión ‘es la edad difícil’, no, no, no, es la edad de la verdad. La adolescencia es la edad de la verdad y eso es lo que los padres no sabemos oír claramente y habiéndolo vivido en carne propia aprendí y esas lecciones de ser hijo y de ser padre están en la película, es muy personal para mí”, abundó. TE PUEDE INTERESAR: ‘Imagínate tener esa imaginación’ Taylor Swift elogia ingenio de Guillermo del Toro Reconoció que en América, al cine de animación se le ha subestimado con el paso de los años.

“Yo creo que si tú vas a Europa o vas a Japón o buscas en la cinematografía mundial, hay grandes autores de cine animado que no se limitan a esta idea equivocada de que el cine animado es para niños. El cine animado no es un género para niños, es un medio de expresión genuina y la película lo reivindica fuertemente para el stop motion. Creo que reclamamos un nivel de actuación para los personajes de un nivel temáticamente más profundo para la historia y creo que las grandes lecciones nos vienen de Hatsu Shikon o Hayao Miyazaki o de René Laloux en Francia. Hay grandes maestros de la animación que buscan temas más y más fuertes, más profundos, de la realidad más que de fantasía a través de la animación”, afirmó. Sobre su trabajo cinematográfico y en particular “Pinocho”, Del Toro dijo que pertenece a una familia pequeña con “El espinazo del diablo” y “El laberinto del fauno”. “Son tres hijos de la misma familia. Digamos que las puedes ver juntas y unas iluminan a las otras. Te puedo decir sin ninguna duda que esas son las tres de las que estoy más orgulloso”, admitió.

UNA LARGA ESPERA “La película (‘Pinocho’) tardó muchos años en hacerse. La perseguimos cerca de 15 años. Todo mundo nos dijo que no justamente porque decían ‘es para niños’ y yo les decía no es para niños pero los niños la pueden ver, tan la pueden ver si los adultos les hablan. Cuando hablamos de ‘para niños’, realmente están diciendo ‘para padres’. Los niños no se asustan de una película que les demanda digerir una idea. Los padres se asustan de que se les demande un diálogo con los hijos, esa es la cruel realidad”, relató.

UNA CRÍTICA SOCIAL Cuando Oscar Uriel citó a Miguel de Unamuno: “Solo el que sabe es libre y es más libre quien más sabe, la libertad que hay que dar al pueblo es la cultura”, Guillermo del Toro coincidió plenamente y afirmó que “Pinocho” es también una crítica al totalitarismo y al paternalismo de algunos gobiernos en todo el mundo. “Imagínate que existes sin reflejo. Existir sin cultura es existir sin reflejo y la noción del yo viene del reflejo, o sea, para entender yo y el mundo, tienes que tener un reflejo y la cultura te lo da. Es un momento mundialmente muy difícil. Yo lo exploro en la película. Trato de hablar de diferentes formas de paternidad y una forma de paternalismo, el totalitarismo y la dictadura en el espíritu del fascismo en Mussolini está, pero en general el péndulo en este momento presenta cuatro de las esenciales características del totalitarismo que es la negación de la ciencia, la demonización de la cultura, el presentar el pensamiento como elitismo y entronar la cultura popular como la única cultura válida, son cuatro preámbulos al totalitarismo que los encuentras en Europa, en América, en todos lados están volviendo y es porque las almas perdidas siempre buscan a una figura paternalista fuerte que los coalezca (sic) en una ideología para no tener ideas, porque la ideología no presenta cuestionamientos; es una cosa ya masticada y predigerida y la idea requiere digestión entonces lo que dice Unamuno es verdad, el mayor regalo que puedes tener es la identidad, identidad no dada, la identidad no te la da nadie, la identidad te la forjas tú”, aseveró.