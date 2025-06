$!¡Velada de lujo en Vive Tu Centro! Una cena casi religiosa con sabor a leyenda

LAS BEBIDAS EN EL INICIO

Para abrir la noche, se sirvió un cóctel a base de sotol de sandía llamado Rosita Alvírez, este es de la producción de María Ángela y Roberto Palacios, propietarios de la destiladora La Tradición de la Familia, ubicada en el kilómetro 32, de la Carretera Saltillo - General Cepeda.

Beto Palacios me compartió que comenzaron en 1998, cuando prácticamente no había quien hiciera sotol en Coahuila. Hoy exportan a Estados Unidos y su destilado ha sido premiado internacionalmente. Sobre el Rosita Alvírez, me contaron que aprovechan la temporada de sandía para mezclarla con el sotol y lograr ese sabor tan particular que no se pierde ni al fermentar.