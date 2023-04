Verónica Castro padeció agresiones al ser madre soltera

Dijo que aún recuerda que siendo Cristian un bebé le habló Jacobo Zabludovsky (fallecido en 2015) y le pidió llevar a su hijo a Televisa “para que lo veamos”. “Yo adoro a Jacobo. Todavía adoro a Jacobo”, aclaró antes de manifestar su respuesta: “Le aseguro que tiene una cabeza y dos ojos, y si le están queriendo buscar parecido, pues se parece a mí, pero yo se lo llevo con todo gusto, pero cuando el niño pueda hablar, defenderse y mentar madres”.

Reconoció que fue una grosería de su parte contra el fallecido periodista, pero que reaccionó al sentirse agredida.

Después, Zabludovsky le ofreció disculpas y Verónica lo abrazó. “Yo a Jacobo siempre lo amé”.

Pati Chapoy quiso saber cómo reaccionó Manuel “El Loco” Valdés al enterarse del embarazo de Verónica.

“Obviamente no le gustó. Se tiró p’atrás, pero dije bueno...”, luego puntualizó que en ese momento decidió terminar la relación con el comediante.

“Si no reaccionan en su momento bien, no vas a empezar con que ¡dame dinero! ¡que yo voy a hacer problema...”, dijo.

Agregó que respecto al manejo de sus emociones y el amor que sentía por “El Loco”, corrió con mucha suerte.

“Cuando algo me decepciona fuerte, se me acaba. Se me sale de raíz, pero de raíz”, expresó mientras hacía aspavientos con las manos. “O sea, es como para no volverlo a ver. Si no lo vuelvo a ver, mejor. Tengo esa gran fortuna de que cuando alguien se me sale de raíz, además, alguien que amé tantos años”, e hizo el recuento. Estuvo cerca de Valdés desde que ella tenía 14 años, a los 19 inició una relación con él, a los 20 quedó embarazada (e iba a clases hasta casi el momento de dar a luz).

Tiene muy claro que la atención de toda la opinión pública estaba sobre ella por ser actriz, hermosa, madre soltera, joven, además de que “El Loco” “había estado casado no sé cuántas veces”.