Vibrará Monterrey con Billie Eilish, The Killers y Twenty One Pilots en el ‘Pal Norte’

Y aunque sufrió un descalabro con la bajada de Blink 182, Billie Eilish, Twenty One Pilots y The Killers son las mayores apuestas como artistas internacionales y encabezar el lineup.

Creado en 2012 el festival ha c umplido más de 10 años d e conquistar con sus múltiples escenarios, además de que este año tendrá por primera vez una duración de 3 días y se tienen

DE CAMINO POR LATINOAMÉRICA

La principal artista de este primer día es Billie Eilish quien llega a monterrey de un lluvioso concierto en la Ciudad de México, el cual históricamente fue repuesto un día después de su fecha original tras la cancelación del show por la tormenta que impidió el evento.

Billie viene de realizar una gira por otros países de Latinoamérica como Chile, Paraguay, Argentina y Brasil en donde llevó su ‘Happier Than Ever, The World Tour’.

La artista tomará el escenario a las 0:00 horas del sábado 1 de abril. Este día compartirá spotlight junto a Carin León, Julieta Venegas, 5 Seconds of Summer, Austin TV, Allison, Franz Ferdinand, Nikki clan entre otros más.