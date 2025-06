¡Se pone peor! Musk dará de baja aeronave Dragon, desarrollo clave para la NASA, en medio de amenazas de Trump

“La mejor manera de ahorrar dinero de nuestros presupuestos (del Estado) es acabar con los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Siempre me sorprendió que (Joe) Biden no lo hubiera hecho”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Aunque ambos escenificaron una salida amistosa en un acto ante la prensa el viernes pasado en la Casa Blanca, Musk ha incrementado las críticas contra Trump y el republicano se declaró este jueves “muy decepcionado” con esta actitud.

“Mira, Elon y yo teníamos una relación excelente. No sé si la seguiremos teniendo”, dijo Trump en el Despacho Oval. “Dijo cosas muy bonitas sobre mí, y no ha dicho nada malo de mí personalmente, pero estoy seguro de que eso será lo próximo. Pero estoy muy decepcionado de Elon. Le he ayudado mucho”.

(Con información de EFE)