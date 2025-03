(VIDEO) Adrián Marcelo acepta haber trabajado para narcos; ‘Entiendo cómo funciona el país’, dijo

Según relató, al llegar a su destino fueron interceptados por un automóvil sin placas. “Nos estaban esperando. Se acercaron, bajé la ventana y me dijeron: ‘Hagamos las cosas bien’. Yo respondí: ‘Claro, dime cómo” , contó el comediante. Para su sorpresa, los sujetos lo reconocieron y, en tono de broma, lo confundieron con Adrián Uribe. “El tipo estaba alterado, así que le seguí el juego y le dije que Omar Chaparro venía conmigo, refiriéndome a mi compañero La Mole” , recordó. Finalmente, en lugar de una amenaza , el presunto delincuente le solicitó boletos para su show, los cuales Marcelo entregó sin objeción. “Nos escoltaron hasta nuestro destino” , añadió.

En particular, relató un episodio ocurrido en Nuevo Laredo, donde viajó con su equipo de stand-up y tuvo un encuentro con un presunto criminal. A pesar de las advertencias sobre los riesgos de viajar de noche, el comediante insistió en hacerlo. “Mi equipo me sugirió salir de día, pero yo decidí que lo haríamos en la noche anterior. Sabía que, de alguna manera, seríamos bien recibidos” , explicó.

Marcelo aseguró que su contenido suele ser del agrado de personas involucradas en actividades ilícitas. “Atraigo a los peligrosos... He estado en La Risca y La Coyotera, donde miembros de células delictivas me han recibido” , comentó.

Distanciamiento del crimen organizado

A pesar de haber recibido protección de estos grupos, Marcelo aseguró que no respalda sus acciones. “No me enorgullece que esto suceda, pero entiendo cómo funciona el país y le saco provecho a que la gente que se dedica a eso se entretiene mucho viendo nuestros videos porque tiene mucho tiempo muerto”, explicó. Asimismo, aprovechó para enviar un mensaje a los jóvenes involucrados en el crimen, exhortándolos a reconsiderar su camino. “A quienes se dedican a eso, los invito a reflexionar. Hay cosas que, con el tiempo, ya no se deberían hacer”, declaró.

Las declaraciones de Adrián Marcelo han desatado un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos lo critican por aparentemente normalizar el contacto con grupos criminales, otros consideran que simplemente expone una realidad que muchos prefieren ignorar. En cualquier caso, su testimonio ha vuelto a poner sobre la mesa la influencia de los creadores de contenido y el impacto de sus mensajes en la sociedad.