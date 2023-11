Ville Hermanni Valo Neon Noir Tour 2023

Para cuando volvieron los viajantes, Ville Valo dio el cerrojazo del Hell and Heaven 2023 en el Show Center Complex.

Ville Hermanni Valo (Helsinki, 22 de noviembre de 1976) cantante, músico, y compositor finlandés, líder de la extinta banda finlandesa HIM, reunió a los dispersos del movimiento gótico, electrónico, con leves tintes de un metal melódico.

Lunes 6 de Noviembre. Las cartas ya están sobre la mesa. Los cartomancianos esperan a las 21: 23 minutos, cuando VV aparece con su atuendo europeo estilo Peaky Blinders.

Los músicos para esta sesión se acoplan a los designios. VV encara la faceta de solista. De las altas tierras frías en la Europa del Este.

Echolocate Your Love, Poison Girl (HIM song), The Foreverlost, The Funeral of Hearts (HIM song), Neon Noir, Join Me in Death (HIM song), Salute the Sanguine, Rip Out the Wings of a Butterfly (HIM song), Heartful of Ghosts, Right Here in My Arms (HIM song), Loveletting, The Kiss of Dawn (HIM song), Run Away From the Sun, Buried Alive by Love (HIM song), Vertigo Eyes, In Trenodia, Soul on Fire (HIM song), Baby Lacrimarium, When Love and Death Embrace (HIM song).