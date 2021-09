Kanye West le fue infiel a Kim Kardashian durante su matrimonio

“La canción es en cierto modo su testimonio de todo lo que hizo mal y de asumir la responsabilidad por la ruptura de su matrimonio”, compartió una fuente.

En la canción, The West rapea: “Aquí voy actuando demasiado rico / Aquí voy con una chica nueva / Y sé cuál es la verdad / Todavía jugando después de dos niños / Es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento .

Nuestra fuente confirmó que la mencionada “nueva chica” no es una aventura breve con Irina Shayk, a pesar de los rumores de lo contrario.

“Si miras más de cerca la letra, se está refiriendo a su infidelidad durante su matrimonio con Kim, incluso después de tener dos hijos”, continuó la fuente.

La canción también alude a West, de 44 años, que nunca regresa a su mansión multimillonaria y lucha contra el abuso del alcohol.

“Architectural Digest, pero necesitaba mejoras para el hogar / una casa de sesenta millones de dólares, nunca volví a casa”, rapea sobre su matrimonio en apuros. “El genio no tiene ni idea, hay mucho que arriesgar / Alcohol anónimo, ¿quién es el perdedor más ocupado?”

A pesar de la infidelidad aparentemente admitida, se nos dice que no fue la gota que colmó el vaso para Kim, ya que tuvo dos hijos más antes de terminarlo.

Si bien la extraña carrera presidencial de West y las diatribas de Twitter afectaron el matrimonio, su infidelidad y luchas con el alcohol también tensaron la relación.

Un representante de West no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Page Six.

Page Six dio la noticia a principios de enero de que Kim, de 40 años, estaba terminando su matrimonio con el rapero de “All of the Lights”. La ex estrella de “Keeping Up With the Kardashians” solicitó oficialmente el divorcio en febrero.

A pesar del divorcio, la fundadora de KKW Beauty ha apoyado públicamente a West desde que comenzó la gira promocional “Donda”, incluso si a veces escucha en silencio.