Luisito Comunica arremete contra Aeroméxico por extraviar su equipaje

Este día, el youtuber Luisito Comunica compartió a través de sus historias de Instagram la mala experiencia que tuvo con la aerolínea Aeroméxico.

El influencer dio a conocer que la aerolínea perdió su equipaje y además narró que abordar el avión fue toda una odisea.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan en México por chocolates ‘Kinder mini eggs’ contaminados con salmonella

Lo anterior lo compartió mediante sus historias de Instagram, donde Luisito compartió que viajaría a Canadá junto a su novia y su mamá: “Casi no nos dejan subir al avión. No decía nada de dónde estaba en la puerta. No decía en dónde era el avión. Llegamos a una fila de todos abordando y todavía cargando la maleta”, comentó.