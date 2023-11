¿Por qué el trend ‘uncanny valley’ de TikTok aterra tanto?

¿DE DÓNDE SALE EL TÉRMINO?

La teoría del “miedo a los robots” se acuñó a Masahiro Mori, un experto en robótica de origen japonés, quien en un ensayo explica que los robots son agradables cuando cuentan de cualidades similares a las de humanos; sin embargo, al alcanzar un gran parecido a nosotros, provocan miedo natural a ellos.

El avance de los rasgos humanos en algo que no lo es, como un robot o androide, nos genera una sensación de extrañeza que figura a un espacio amplio, alejando la simpatía y agrado por “eso”.

Aunque no existe una explicación absoluta para determinar el motivo por el que ‘uncanny valley’ nos resulta tan inquietante; muchos sugieren la ambigüedad entre lo humano y lo no humano. Así como que hemos desarrollado la habilidad de identificar distorsiones y anomalías en la fisonomía, derivando en indicadores no específicos, ni especializados de enfermedades físicas o mentales.