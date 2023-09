Volverá Tom Brady ‘Al estilo Patriota’ con su nueva película autobiográfica

Este mítico jugador de los New Orleans Patriots es conocido por haber llevado a su equipo al Super Bowl en nueve ocasiones, de las cuales ganó seis. No obstante, en 2022 Brady anunció su retiro de manera definitiva argumentando que había sido “para bien”.

La figura de Tom Brady en la NFL ha sido importante no sólo para el mundo del deporte, sino para su país natal, donde se ha convertido en toda una celebridad. Sin embargo, su historia no sólo trata de los campeonatos que ha ganado, también narra todas las complicaciones a las que ha tenido que sobreponerse a lo largo de su carrera.

Gotham Group es la casa productora que está desarrollando el libreto de la película del futbolista, misma que estaría basada en 12: The Inside Story of Tom Brady’s Fight for Redemption , y que contará con la escritura de Paul Tamasy y Eric Johnson .

A pesar de que no se han dado declaraciones oficiales del tema, se rumora que el nombre del filme sería The Patriot Way. No obstante y por la misma falta de información, aún no se han dado a conocer fechas de grabación, actores involucrados o alguna fecha tentativa para su estreno. (Con información de Variety)