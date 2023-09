Patrones vs empleados: Albañiles son despedidos por dedicar canción de Shakira

CARACACAS.- Tres trabajadores de la construcción en Venezuela se encontraron en medio de la controversia después de que un video en el que aparecen bailando al ritmo de “El Jefe”, la última canción de Shakira y Fuerza Regida, se volviera viral en la popular plataforma de redes sociales TikTok. El inusual clip, que llevaba un mensaje claro de solicitud de aumento de sueldo, llevó a sus empleadores a tomar una decisión drástica. Pedían aumento, pero fueron despedidos.

En el video, que se difundió rápidamente en línea, los albañiles se filmaron a sí mismos mientras realizaban una coreografía al ritmo de la pegajosa canción. La letra de la canción incluye frases como “Tengo un jefe de mierda que no me paga bien. Yo llego caminando y él en Mercedes-Benz. Me tiene de recluta, el muy hijo de puta”. La publicación fue acompañada por la leyenda: “Vamos todos a dedicarle este baile al jefe para que nos suban el sueldo”.

El contenido se volvió viral en TikTok y rápidamente acumuló más de 9.6 millones de reproducciones en tan solo cinco días. Sin embargo, la viralidad del video tuvo consecuencias inesperadas para los tres trabajadores.

En otro video compartido en la cuenta “Los Panas”, los empleados afectados explicaron que su publicación se había vuelto tan popular que llegó a oídos de sus empleadores, quienes decidieron despedirlos.

“Este video nos influenció tanto para bien como para mal, porque nos despidieron a los tres. Ahora estamos sin empleo y estamos buscando trabajo”, lamentó uno de los trabajadores en el video.