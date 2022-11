Volvería Lindsay Lohan a trabajar con Jamie Lee Curtis para ‘Viernes de Locos 2’

LA PLÁTICA

Durante la gira de medios precisamente la protagonista de ‘Chicas Pesadas’ confirmó el rumor de que Curtis la contactó y le habló brevemente del proyecto.

“En primer lugar, tomemos el hecho de que estaba en un set filmando y Jamie Lee Curtis me escribe y me emociono y me distraigo de inmediato”, dijo.

Recordó que tras ver el mensaje de quien interpretó a su madre en 2003 le emocionó aún más.