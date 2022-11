J.K. Rowling cambió para siempre el género fantástico y de la literatura juvenil con Harry Potter, mientras que las cintas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint establecieron una de las franquicias más poderosas de la historia.

Pero nada dura para siempre, y el final de los libros significó un cierre que Warner Bros. no estaba dispuesto a seguir. Por suerte para ellos, la autora tenía varias otras historias que permitieron el desarrollo de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (73%).

Pero el panorama ha cambiado mucho en los últimos años y lo que alguna vez se vio como una mina de oro ahora parece una carga para los involucrados, lo que podría marcar la cancelación de las nuevas entregas de esta saga-precuela.

Animales Fantásticos sigue a Newt Scamander, interpretado por Eddie Redmayne, en una lucha que él mismo no esperaba entre el bien y el mal. Un joven Albus Dumbledore debe enfrentar a un viejo amor que ahora es un poderoso enemigo, y aunque los lectores ya saben bien cómo acaba esta guerra eso no hizo menos interesante la propuesta, al menos en un inicio.

Los fans querían más de este mundo fantástico, por lo que Warner no dudó en renovar el contrato de Rowling para futuros proyectos que pudieran explotar el amor del público que no sólo acude a ver las cintas, también va a los parques temáticos y compra todo lo que puede sobre la marca.

Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos tuvo un recibimiento bastante decente de parte de los fans y la crítica, lo que llevó a una taquilla bastante prometedora. Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald (48%) hizo una movida importante para la historia que debía llegar a su punto más alto con Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore (50%).

El problema es que Warner ha tenido demasiados conflictos como para ignorar sus efectos en esta franquicia.

Los comentarios transfóbicos de Rowling, los crímenes de Ezra Miller, los problemas que sacaron a Johnny Depp para dejar a Mads Mikkelsen, y la llegada de David Zaslav a la compañía no han sido puntos menores en todo el asunto.

Además, el propio elenco de la saga tiene sentimientos encontrados con el nuevo estatus de Rowling, en el que insiste en publicar y dar a conocer sus ataques transfóbicos disfrazados de opiniones ligeras.

Aunque algunos han defendido a la autora, otros se mantienen firmes en su crítica como Eddie Redmayne, quien ha hablado en más de una ocasión sobre esto y es claro que queda en medio del asunto, pues él es quien conecta la saga.

Del mismo modo, Katherine Waterston hizo sus propias declaraciones y mágicamente se le quitó protagonismo de la historia en la tercera entrega.

El caos es genuino y la figura de David Zaslav no ayuda mucho. El nuevo líder de Warner Bros. Discovery ha sido muy criticado por cancelar Batgirl, masacrar la división animada de la compañía y no pronunciarse ante ciertos hechos como los problemas legales de Ezra Miller, quien protagoniza The Flash, y los propios comentarios de Rowling, con la que quieren seguir trabajando en el futuro.

El público ha perdido mucha confianza, y aunque la productora espera recuperarlos con el DC Universe, en el proceso podrían perder varias otras franquicias multimillonarias.

Un nuevo reporte de Variety indica que Warner Bros. Discovery tal vez termine por rendirse con la saga de Animales Fantásticos.

David Zaslav mencionó que la empresa se enfocará en franquicias y eso hace que no se descarte un nuevo trato con Rowling; sin embargo, Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore no tuvo un buen paso por la taquilla global y sus números en HBO Max tampoco fueron los esperados.

En teoría, esta saga debía contar con cinco películas, pero las últimas dos podrían estar en riesgo pues no hay conversaciones activas sobre su producción, ni desarrollo de guion por el momento.

Ahora que la compañía busca ahorrarse algunos miles de millones, esta franquicia podría ser parte de una nueva ola de sacrificios.

En este punto tampoco se sabe cómo están los contratos de Eddie Redmayne, Jude Law y Mads Mikkelsen para futuros proyectos, pero si las cosas no avanzan entonces cada uno podría comprometerse con otros proyectos y hasta otras sagas.

Algunos seguidores pedían que esta marca siguiera adelante pero sin Rowling, lo que francamente parece poco probable en estos momentos y con el poder que le dieron hace tiempo sobre las adaptaciones de su obra.

